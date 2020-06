Fors geweld tegen ex-vriendin in Norg: 2,5 jaar cel geëist

Voor het in elkaar slaan van zijn vriendin en het dichtknijpen van haar keel, waardoor ze bewusteloos raakte, eist het Openbaar Ministerie dertig maanden cel (tien voorwaardelijk) tegen een 58-jarige man uit het Friese Dronryp. Het OM vindt poging tot doodslag in het huis van de vrouw in Norg vorig jaar augustus bewezen.

De officier van justitie wil ook dat de man 7800 euro schadevergoeding betaalt aan zijn toenmalige vriendin. Daarnaast eiste ze reclasseringstoezicht, een contactverbod en een verbod voor de man om in Norg te komen.

Omdat de Fries in augustus vorig jaar in twee proeftijden van eerder opgelegde straffen zat, had hij nog negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf boven zijn hoofd hangen. De officier eiste vandaag ook dat hij die maanden nu alsnog gaat uitzitten.

Blauwe plekken

De buren van de vrouw in Norg hoorden haar in de nacht van 12 augustus vorig jaar om hulp roepen en belden de politie. Volgens agenten zag de vrouw er ontredderd uit en had ze alleen een badjas aan. Ze had een aantal blauwe plekken, waaronder een blauw oog, en een striem in haar hals.

Het slachtoffer vertelde dat haar vriend haar de kleren van het lijf had gescheurd en haar meerdere keren hard had geslagen. Ook had hij haar aan het haar getrokken en

tot twee keer toe haar keel dichtgeknepen. Daardoor raakte ze korte tijd buiten bewustzijn. Toen ze de kans kreeg, greep ze haar badjas en vluchtte ze naar buiten.

Ruzie om spullen en honden

De man werd boos op haar toen hij het woord 'kanker' gebruikte en zij daar wat van zei, verklaarde de vrouw. Maar volgens de 58-jarige Fries kregen de twee ruzie, omdat hij zijn spullen en honden terug wilde. "Daar paste zij op vanwege een eerdere celstraf die ik moest uitzitten", vertelde de man. Ook de spullen had hij tijdelijk bij de vrouw in Norg gestald.

Hij zou een paar dagen later verhuizen en kondigde aan alles, inclusief de honden, dan mee te nemen. Daar was de vrouw het volgens hem niet mee eens. Hij ontkende dat hij geweld had gebruikt, op één duw na. Volgens de Fries heeft de vrouw aangifte gedaan om hem een hak te zetten, zodat zij de honden en de spullen kan houden.

Nachtmerries

Volgens een arts die de vrouw heeft onderzocht past het letsel in haar hals goed bij wurgletsel. De vrouw schrijft in een slachtofferverklaring dat ze nog altijd nachtmerries heeft van het geweld. "Hij heeft haar letterlijk en figuurlijk benauwde momenten bezorgd", vatte de officier het samen.

Geweld in pension

De man stond ook terecht voor het mishandelen van twee mannen in een pension in het Friese Berlikum, waar hij in april vorig jaar tijdelijk woonde. Toen hij dronken was, zou hij de twee medebewoners zonder duidelijke aanleiding hebben geslagen, vertelde het duo. Dat gebeurde op de kamer van één van de twee slachtoffers. Ook dit geweld ontkende de 58-jarige man in de rechtszaal.

De Fries is naar eigen zeggen 'een boef in ruste'. In het verleden is hij tot lange celstraffen veroordeeld voor onder meer drugsdelicten. Zijn advocaat vindt dat hij deze keer moet worden vrijgesproken. Op 30 juni volgt de uitspraak.