Ouders van Ralf Meinema: 'We hebben het vertrouwen in de rechtspraak verloren'

"Het is voor ons een enorme klap geweest dat de verdachte is vrijgesproken anderhalf jaar geleden. Hij heeft een tijd vastgezeten en er is een rechtszaak geweest van twee dagen. Het is niet te beschrijven wat dit met ons heeft gedaan. Dit kan toch niet mogelijk zijn, dachten we. Zoveel aanwijzingen, sporen, iemand vasthouden en dan ineens vrijlaten. Dat is heel zuur voor ons als nabestaanden", aldus vader Wietze.

Ze gaan met een dubbel gevoel naar de zitting. Want komt er dezelfde uitspraak uit als in Assen? "Rechters beslissen en daar heb je je aan te houden. Dat geldt straks ook", zegt Wietze. "Ook na dit proces worden we het nooit weer kwijt, maar we moeten we ermee leren leven."

Ze hopen dat het openbaar ministerie met meer sluitend bewijs komt. Het OM wil daar voor de zitting niets over zeggen. "Ik heb er wel een zwaar hoofd in als ik terugdenk aan de rechtszaak in Assen. Veel dingen werden zo van tafel geveegd, zoals de anonieme getuige", zegt hij. Die anonieme getuige heeft verklaard dat die O. zelf heeft horen vertellen dat hij Meinema met een wapen heeft doodgeslagen.

Nog altijd veel onduidelijk

"Ik hoop dat nu duidelijk wordt wat er heeft gespeeld. Er is geen motief. De politie kan uiteindelijk eigenlijk niets vinden. Wij weten het ook niet. Er moet iets zijn voorgevallen. Ik blijf zeggen: hij heeft geboet voor een ander. En dan kun je zeggen: jij bent zijn moeder. Maar wat hier met Ralf is gebeurd klopt gewoon niet met zoals wij hem kenden. Hij heeft altijd voor zijn vrienden gestaan. Hij zou zwijgen over een geheim en zou iemand nooit laten vallen. Dat heeft hem de kop gekost", zo is de overtuiging van moeder Ingrid.

De ouders hopen ook dat in de toekomst duidelijk wordt van wie het dna is dat is aangetroffen op een frisdrankflesje en een sigarettenpeuk in de auto. Politie en justitie deden al twee keer een dna-verwantschapsonderzoek, maar er werd geen 'hit' aangetroffen in de databank.