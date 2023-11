Klimtorens en wandelpad op hoogte in Rensenpark: speelplaats in 2025 open

Er komt een klimpark in het Rensenpark in Emmen. Volgend jaar wordt gestart met de bouw van meerdere parcoursen, klimtorens en een wandelpad op hoogte. Het park, dat wordt geëxploiteerd door het bedrijf Fun Forest, opent in 2025 haar deuren.

Fun Forest en de gemeente Emmen spraken al maanden over een nieuwe speelplek op het terrein, waar zich vroeger de dierentuin bevond. Het bedrijf, dat klimparken heeft in Amsterdam, Rotterdam, Almere en Venlo, investeert 1,3 miljoen euro in het park. De gemeente Emmen draagt 350.000 euro bij en de provincie komt met 200.000 euro over de brug.

Recreatie en beweging

Zij willen met het klimpark van het Rensenpark een betekenisvolle plek maken voor Emmen. Met de bijdrage van de overheden krijgt de 'architectuur en vormgeving van de klimtoren een extra impuls', aldus de provincie. Gedeputeerde Willemien Meeuwissen (VVD) spreekt van een 'uitdagende speel- en wandelplek' in Drenthe. "En ook nog eens op een heel aantrekkelijke locatie, namelijk in het hart van Emmen. Mooi voor inwoners, maar zeker ook voor bezoekers", zegt ze.

Het klimpark wordt gebouwd op de plek van het voormalige olifanteneiland. De provincie laat weten dat alle bestaande bomen behouden blijven en dat het beheer en onderhoud van de bomen wordt verbeterd. Het terrein maakt van het Rensenpark ook 'een aantrekkelijke plek voor recreatie en beweging', aldus Drenthe. Een deel van de speelplek wordt gratis toegankelijk.

Stadspark