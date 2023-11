Nederlandstalige piratenkneiters in een Amerikaans countryjasje

Stel: je hebt een grote liefde voor Bon Jovi, je vader is een zendpiraat en zelf ben je ook nog fan van Amerikaanse country. Maar toch kun je slecht kiezen welke kant je muzikaal op wilt. Dan kun je alles combineren. Tenminste, dat is wat Arjan Plat doet. De Nieuw-Buiner vertaalt Nederlandstalige hits naar het Engels, gooit er een countrysausje overheen en zingt het in de verte zoals Jon Bon Jovi het misschien ook wel zou doen.

Wat begon als een geintje heeft inmiddels al een paar leuke singles opgeleverd. Daarnaast experimenteert Plat samen met gitarist Jan de Vrieze en toetsenist Noah Sipma. Binnenkort komt het trio met nieuwe nummers.

Jannes

Plat loopt al tijden rond met het idee. Het eerste nummer dat hij wilde vertalen was Heb je even voor mij van Frans Bauer. Helaas ging een borrelnootjesmerk met het idee aan de haal en maakte er een reclame van. Frans Bauer goes USA als onderwerp, met Heb je even voor mij als Engelse versie. "Het meest hoempapa-liedje dat we kennen. Ik dacht, hoe zou dat klinken als je dat in een Amerikaans jasje propt", vertelt Plat. Hij was niet enthousiast over de vertaling die in de commercial werd gebruikt. "Toen dacht ik: ja, dan kan ik het wel gaan doen, maar dan is het net of ik het idee daarvan gejat heb. Dat wilde ik ook niet." Maar dat het idee beter kon was voor hem wel duidelijk.

Zijn plan kwam in het vat, maar wat daarin ligt verzuurt niet. De vrije tijd die de coronacrisis bood maakte het mogelijk om de plannen weer uit het vat te halen. Dit keer geen Frans Bauer. maar niemand minder dan onze eigen Jannes. Ga maar weg werd in een avond omgezet naar het Engels, in één take opgenomen en online gepubliceerd. "Het was gewoon een grapje", vertelt Plat.

Het bleef echter niet bij een grapje. "De volgende dag explodeerde mijn telefoon. Van radiostations tot mensen die de single wilden hebben." Het nummer was echter geen single, maar daar kwam snel verandering in. Samen met Martin Sterken, waar ook het origineel is opgenomen, bracht Plat het nummer uit. Daarnaast werd hij een vast onderdeel in een radioprogramma en kwamen er nog veel meer mooie kansen op zijn pad.

Engelbewaarder

Inmiddels zijn er drie singles uit, waaronder de Engelbewaarder. Of zoals Plat's versie: My Guardian Angel. Inmiddels is het nummer twintigduizend keer bekeken en gedeeld. "Daar mag ik niet over klagen", zegt Plat bescheiden. Op precies dezelfde dag dat Marco Schuitmaker met het nummer naar buiten kwam, deed Plat dat ook. De versie van Schuitmaker ging razendsnel over alle radiostations en verspreidde zich als een vlek door de hitlijsten. Die van hem bleef achter. "Dat is het risico als je covers doet", legt de zanger nuchter uit.

Officieel is het nummer geschreven door Pierre Kartner, beter bekend als vader Abraham. De Vlaamse zangers Mieke bracht het in 1976. "We hebben allebei onze eigen stempel erop gedrukt. Hij voor het feest en ik ben voor de boodschap gegaan", meent Plat.