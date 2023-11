Provincie blijft plannen voor woonvormen financieel ondersteunen

De provincie Drenthe blijft mensen die concrete ideeën hebben voor een nieuwe kleinschalige woonvorm financieel ondersteunen. De subsidiepot 'Ondersteuning voor collectieve wooninitiatieven' is verlengd tot en met 2027.

"Hiermee willen we inwoners helpen om hun ideeën voor een nieuwe woonvorm een stap verder te brengen", zegt gedeputeerde Yvonne Turenhout. "Daarmee zorgen we dat inwoners op een prettige manier kunnen wonen op een manier die zij willen." De afgelopen vier jaar hebben ruim zeventig wooninitiatieven geld gekregen uit de subsidiepot.

Groepen Drenten met concrete ideeën voor een nieuwe kleinschalige woonvorm kunnen hiervoor een subsidie aanvragen van maximaal 10.000 euro. Daarnaast kan ook een renteloze lening worden aangevraagd van maximaal 50.000 euro wanneer het plan in ontwikkeling is. Hiermee kan bijvoorbeeld een architect worden betaald of het opstellen van een programma van eisen mee betaald worden.