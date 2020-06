Burgemeester Emmen: 'We moeten oppassen voor de ramp na de ramp'

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen herkent zich in het manifest dat vijftien burgemeesters vanochtend aan het kabinet hebben overhandigd. In het manifest stellen de burgemeesters dat de coronacrisis in achterstandswijken een groei veroorzaakt van problemen als onderwijsachterstand, armoede, huiselijk geweld, werkloosheid en criminaliteit. Hierdoor nemen de tweedeling en kansenongelijkheid in de maatschappij toe.

"De problemen die de burgemeesters van deze steden schetsen, zien wij ook in Emmen", stelt Van Oosterhout.

Onderwijs

Een van de voorbeelden die de burgemeester aanhaalt is de ongelijkheid die er ontstaat door het thuisonderwijs. "Voor thuisonderwijs moeten er bepaalde voorwaarden aanwezig zijn. Zo moet er een computer zijn waar kinderen op kunnen werken. Thuis moet er een rustige omgeving zijn. Daarnaast moet er een ouder aanwezig zijn die het kind kan helpen. Deze voorwaarden zijn niet overal aanwezig. Daarnaast zien wij dat vijftien procent van de mensen in Zuid-Oost Drenthe laaggeletterd is. Dan is het natuurlijk helemaal lastig als kinderen zijn aangewezen op thuisonderwijs."

Daarnaast wijst Van Oosterhout op de problemen die er binnen gezinnen kunnen ontstaan. "Als je met twee volwassenen, een paar kinderen en ook nog huisdieren de hele dag op elkaars lip zit, kunnen de spanningen oplopen." Het is voor de gemeente lastig om in te schatten hoeveel gevallen van huiselijk geweld er zijn. "Ik kan mij ook voorstellen dat het nu lastiger is om aan de bel te trekken, omdat iedereen de hele dag thuis is."

Oplossingen

De burgemeesters die het manifest hebben ondertekend roepen de regering op om samen met de gemeenten extra te investeren in de kwetsbare gebieden. Het gaat om een bedrag van 1,25 miljard euro.

De gemeente Emmen probeert de tweedeling die door de coronacrisis ontstaat ook zelf al te verkleinen. "We hebben er zeker aandacht voor. We proberen de werkgelegenheid te versterken en bijvoorbeeld in de wijken extra te letten op signalen van huiselijk geweld." Maar Van Oosterhout waarschuwt wel voor de ramp na de ramp. "Pas over enkele maanden kunnen we het sociaal-economische effect van het coronavirus zien. Dan moeten we oppassen voor de ramp na de ramp."