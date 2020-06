Burgemeester Thijsen mag door van raad: 'ik voel me hier thuis'

De raad stelde vorige maand een vertrouwenscommissie voor de herbenoeming in. Marcel Thijsen mag als het aan de commissie ligt, nog zes jaar door. Een herbenoeming van de burgemeester is bijzonder voor Tynaarlo, meent Henny van den Born (Christenunie), voorzitter van de vertrouwenscommissie. "In de zestien jaar dat ik in de politiek betrokken ben, is dit nog niet voorgekomen."

Dat de vertrouwenscommissie de herbenoeming akkoord geeft, betekent nog niet dat Thijsen daadwerkelijk zes jaar zit. Eerst moet de aanbeveling nog naar Binnenlandse Zaken, die ook een akkoord moet geven.

Ik voel me hier thuis

"Ik wil u bedanken voor het vertrouwen. Ik wil u ook bedanken voor de afgelopen zes jaar", meent Thijsen. "Ik heb veel van u geleerd. De eerste vertrouwenscommissie, zes jaar geleden, heeft mij er terecht op gewezen dat de belangrijkste rol de verbinder is. Ik voel me hier thuis. Ik voel me één met de inwoners." Thijsen voelt zich een dienaar van de inwoners. Voor hem is het werk nog niet af, meent hij. "Cultuur veranderen in een organisatie duurt lang, gaat met pieken en dalen. Maar het verandert. Ik vind ook dat de raad zich naar elkaar, de inwoners en mij zich bijzonder goed heeft gedragen en ik hoop dat dat de komende zes jaar ook gebeurt."

Op 16 december zit Thijsen zes jaar in de gemeente en eindigt officieel zijn eerste termijn. Hoewel het echte terugblikken pas in december gebeurd, blikt hij nu even snel terug naar dingen die niet zo goed zijn. Zoals het afkeuren van de Prins Bernhardhoeve voor asielzoekers. "Ik hoop dat ik dit soort fouten in september niet meer maak."

Politieke en bestuurlijke spanningen

Toen Marcel Thijsen bijna zes jaar geleden naar Tynaarlo kwam, had de gemeente een slepende bestuurscrisis achter de rug. Waarnemend burgemeester Piet Adema (CU) had inmiddels al orde op zaken gesteld. In augustus 2013 kwam Adema naar Tynaarlo omdat toenmalig burgemeester Frank van Zuilen (VVD) lange tijd met ziekteverlof ging. Dat gebeurde na een reeks van politieke en bestuurlijke spanningen.

Van Zuilen kwam in de problemen na een vernietigend onderzoeksrapport over het omstreden ontslag van een topambtenaar, dat ongegrond bleek te zijn. Het ging toen om Henk Heijerman, tegenwoordig al jaren wethouder namens Combinatie Gemeentebelangen in Aa en Hunze. De zaak had de sfeer op het gemeentehuis in Vries en binnen de politiek flink verziekt. Adema en daarna Thijsen lieten de rust uiteindelijk terugkeren. Al kampt Tynaarlo keer op keer met lastige dossiers rond supermarkten in dorpskernen en plannen voor centrumvernieuwing.

Gelekt

Voor Thijsen naar Tynaarlo kwam, was hij acht jaar wethouder in het Gelderse Wychen. Eerst namens de PvdA en later namens de lokale partij Kernachtig Wychen. In 2014 kwam Thijsen naar het Noorden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er zou gelekt zijn uit de vertrouwenscommissie. De naam Thijsen lekte voortijdig uit. Dit veroorzaakt ophef. Een aangifte door de toenmalige commissaris van de Koning, Jacques Tichelaar, liep uiteindelijk op niets uit.