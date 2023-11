Emmerhout houdt laatste burgerbegroting: 'Als bloemenperk dat wordt omgespit, zo jammer'

Nieuw-Dordrecht

In Nieuw-Dordrecht is de bodem ook in zicht. Nog een paar duizend euro is over, laat Berend Snoek namens Dorpscoöperatie Nieuw-Dordrecht weten. "Dat geld wordt gestoken in de openbare ruimte. Je kunt bijvoorbeeld denken aan verlichting of straatmeubilair."

Met de burgerbegroting is er veel moois gerealiseerd in het dorp. "Soms is het lastig om via de gemeente zaken gedaan te krijgen. Met de burgerbegroting zijn we in staat gesteld om zelf zaken aan te pakken." In sommige gevallen nog goedkoper en sneller ook.

Een geslaagd experiment. Het uitdaagrecht ('right to challenge') is er nu voor in de plaats gekomen. Hiermee lijkt de bal toch weer meer bij de gemeente te liggen. Inwoners met een plan kunnen dat melden bij het dorpsbestuur. Daarna moet een meerderheid in het dorp overtuigd raken van het nu. Vervolgens wordt contact gezocht met de gemeente.

Geen stemrondes meer in een dorpshuis, maar een gesprek op het gemeentehuis. Geen presentatie meer aan je medebewoners, maar aan ambtenaren of wethouders. "Voor sommigen kan dat als een drempel worden ervaren." Overigens heeft nog niemand gebruik gemaakt van het uitdaagrecht, aldus Snoek.