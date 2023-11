Herinneringscentrum dag gratis: 'Wij kunnen bagatelliseren van Holocaust tegengaan'

Herinneringscentrum Kamp Westerbork maakt zich zorgen over de 'grote opleving van antisemitisme in Nederland' door de oorlog tussen Hamas en Israël. Om daar iets tegen te doen is de toegang tot het herinneringscentrum gratis op zondag 10 december, tijdens het joodse lichtjesfeest Chanoeka.

"Al langer zien we dat in Nederland weinig bekendheid is met het Jodendom en dat de kennis over de Holocaust in ons land afneemt", zegt directeur Bertien Minco. "Daar willen wij als Herinneringscentrum Kamp Westerbork wat aan doen. Door het organiseren van ontmoeting en het overbrengen van kennis kunnen wij het bagatelliseren van de Holocaust tegengaan. En daarmee helpen een samenleving te creëren waarin voor antisemitisme geen plaats is."

Beroemde foto

Het herinneringscentrum staat 10 december stil bij het verhaal achter de foto die kampgevangene en fotograaf Rudolf Breslauer in 1942 in kamp Westerbork maakte tijdens Chanoeka. Minco: "Op die beroemde foto zie je kinderen in een barak tijdens het aansteken van de chanoekia, de negenarmige kandelaar die bij het feest wordt gebruikt."

Chanoeka is een achtdaags joods lichtjesfeest. Licht heeft een belangrijke symbolische betekenis in het jodendom. "Het staat symbool voor zowel het leven als voor kennis. Licht zorgt voor het einde van de duisternis, het einde van een periode van onwetendheid", aldus Minco.

Extra rondleidingen