Provincie: verwacht nachttrein naar Randstad in vaste dienstregeling

De provincie Drenthe is optimistisch dat de nachttrein tussen de Randstad en het Noorden ook na 2024 blijft rijden. Volgens gedeputeerde Henk Jumelet zien het Rijk en de NS wel brood in een langere toekomst voor de dienst.

De nachttrein rijdt in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen Zwolle en Groningen en stopt op alle tussengelegen stations. Het sluit aan op de trein tussen Rotterdam en Zwolle die de NS al heeft opgenomen in de dienstregeling.

Tienduizenden euro's

De provincies en de gemeente Groningen hebben het Rijk en de NS zelf gevraagd om de nachttrein op te nemen in de nieuwe hoofdrailnetconcessie. "De nachttrein is een wens van de bewoners van de provincies Drenthe en Groningen", aldus Jumelet. "Zo is de regio in een bredere periode goed bereikbaar én kunnen reizigers ook in het weekend een latere trein nemen naar het Noorden."