Twee jaar cel en tbs voor 'hondsbrutale' inbraken

Bij een inbraak in een huis in de Asser buurt Amelterhout en in een schuur bij een huis in Marwijksoord bedroeg de schade alleen al zo'n 75.000 euro. De buit bestond uit duur gereedschap, kleding, sieraden, audioapparatuur en een verzameling bijzondere munten. Ook werd er schade aan de gebouwen aangericht. Een deel ervan is volgens de slachtoffers vergoed. Zij eisten vandaag voor de rechtbank in Assen nog 35.000 euro van de Assenaar.

Spullen gestolen bij GGZ

De man is al veel vaker veroordeeld. Eind augustus vorig jaar vonden agenten een gestolen fiets en een bankpas die gestolen was uit een pand van GGZ Drenthe in Assen bij hem. Op camerabeelden uit het gebouw bleek dat de man een paar nachten eerder had ingebroken. Op de beelden was te zien dat hij een boodschappentas vollaadde met spullen. Daarna probeerde hij met de gestolen bankpas te pinnen, wat mislukte.

De man werd opgepakt en kwam een paar dagen later onder voorwaarden weer vrij. Toen hij begin november in verwarde toestand een auto-ongeluk veroorzaakte, werd hij opnieuw opgepakt. De bestelauto waar hij in reed, lag namelijk vol met gestolen spullen. Ook in twee andere auto's waarvan hij gebruik maakte, werden delen van de buit van inbraken gevonden.

Inbraak bij dierenarts

Volgens de officier van justitie is er genoeg bewijs dat de Assenaar tussen september en begin november heeft ingebroken bij een dierenartspraktijk in Onstwedde, waar hij behalve geld, tassen, geneesmiddelen en instrumenten ook de bestelauto van de praktijk stal.

Verder stal hij een tas met geld uit een eetcafé in Emmen en brak hij in bij huizen in Assen, Marwijksoord, Emmer-Compascuum en Bovensmilde. De Assenaar ontkent vrijwel alles of zei dat hij het niet meer wist, omdat hij vorig najaar een tijd lang een psychose had.

Spaargeld weg

Op meerdere plekken was hij te zien op camerabeelden en ook bleek uit onderzoek dat zijn telefoon vaak in de buurt was van plekken waar op dat moment werd ingebroken. in Bovensmilde werd een vingerafdruk van hem gevonden aan de binnenkant van een raam. "De kinderen lagen daar boven te slapen en meneer had het lef om binnen te lopen en sieraden en geld mee te nemen. Het gespaarde geld voor een oldtimer was weg", vertelde de officier van justitie.

Zij had het over 'hondsbrutale inbraken'. "Eén van de woningen is gewoon leeggeroofd. Bij veel mensen is het gevoel van veiligheid aangetast, doordat er iemand in hun kledingkast of aan hun spullen heeft gezeten."

Maatschappij beschermen

Tbs met dwangverpleging eisen voor inbraken gebeurt niet vaak, maar in dit geval is het volgens de officier nodig. Er zijn al meerdere pogingen gedaan om de man te behandelen voor zijn psychische problemen en drugsverslaving, maar dat heeft niet geholpen. De aanklaagster wil de maatschappij de komende tijd tegen hem beschermen.

Uitspraak: 30 juni.