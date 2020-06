Toch zwemmen in buitenbaden Tynaarlo dankzij garantstelling gemeente

Het lijkt er op dat de buitenzwembaden in de gemeente Tynaarlo toch opengaan deze zomer. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een garantstelling. Niet met het eerst beoogde maximale 195.000 euro, maar met een garantstelling van een ton, omdat de zwembaden zelf meer kunnen inleggen.

Vanwege de coronacrisis dreigt het verlies bij de Stichting Zwembaden Tynaarlo op te lopen tot bijna twee ton. Vorige week werd de gemeente om hulp gevraagd. Hoewel het college die hulp wil bieden met een financiële garantstelling van 195.000 euro, sputterde de gemeenteraad tegen. VVD, GroenLinks en PvdA vinden dat Stichting Zwembaden Tynaarlo 'wat te makkelijk' bij de gemeente aanklopt. Eerst moest duidelijk worden hoeveel de stichting zelf in kas heeft. Inmiddels heeft de stichting de cijfers van de afgelopen jaren naar de raad gestuurd en na een gesprek met wethouder De Graaf (financiën) doet de stichting zelf ook een duit in het zakje en brengt in totaal 55.000 euro in.

Evenwichtig voorstel

Het college is van mening dat het voorstel om voor een ton garant te staan, een evenwichtig voorstel is. De Graaf: "De stichting neemt eigen verantwoordelijkheid en wij als gemeente willen daarom garant staan voor een voorziening die door onze inwoners en de toeristen in onze gemeente hoog gewaardeerd wordt."

Door het coronavirus zijn de buitenbaden De Leemdobben in Vries en Lemferdinge in Paterswolde nog steeds gesloten. Zonder toezegging was het scenario mogelijk dat de zwembaden dichtbleven. Het verlies bleef dan steken op 95.000 euro. Maar door de toezegging van de gemeente willen de buitenbaden mogelijk per 1 juli opengaan. Binnenbad Aqualaren in Zuidlaren is sinds half maart dicht en blijft ook dicht tot 1 september.

Kritiek

Toch is niet iedereen tevreden met de gang van zaken. Anneke Lubbers, vice-fractievoorzitter van de PvdA, blijft kritisch. Ze vindt het frappant dat alle zwembaden in Drenthe, weliswaar op aangepaste manier, open zijn, maar in Tynaarlo niet. Voor haar voelt het alsof de raad onder druk wordt gezet door de stichting door uitingen op sociale media. Op Facebook geeft de stichting aan in overleg te zijn met de gemeente over de openstelling van de zwembaden. 'De stichting zal het definitieve besluit moeten afwachten alvorens over te kunnen gaan tot het openen van de buitenbaden (Aqualaren blijft vooralsnog gesloten) binnen het daarvoor geldende protocol verantwoord zwemmen', is te lezen op de pagina. De kritiek van Lubbers is dat er nergens te lezen is dat ze bezig zijn met de voorbereidingen.

Fractievoorzitter Klaas Kuipers is het met Lubbers eens. Hij vraagt zich ook af waarom de opening van de openluchtbaden in Tynaarlo nog twee weken duurt. Liever ziet Kuipers de zwembaden morgen al opengaan. Ondanks de kritiek stemmen zowel de PvdA als GroenLinks voor de garantstelling. Lubbers: "We steunen het omdat wij het onze inwoners gunnen."

Unaniem aangenomen

Ook VVD'er Edwin Hageman was vorige week kritisch, maar is bijgedraaid omdat de stichting zelf een duit in het zakje doet.

De garantstelling is uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Lees ook: