Tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij dood Cas Steenbergen

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek rondom de dood van Cas Steebergen uit De Schiphorst. Het gaat om een 18-jarige man uit De Wolden. De politie meldde gisteren al dat het een 20-jarige verdachte had aangehouden.

De verdachte zit in volledige beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat. De politie gaat hem verhoren en zijn rol wordt onderzocht.

De 23-jarige Steenbergen kwam vorig jaar juli gewond thuis van het paardensportevenement CH De Wolden in Veeningen. De dag erna belandde hij in een coma, een maand later overleed hij.