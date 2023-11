Hans Kuipers begint aan wethoudersklus in Tynaarlo

Al snel viel de naam van Hans Kuipers in de politieke wandelgangen van Tynaarlo. Kuipers is, hoewel met 36 lentes nog jong, een politicus met ervaring. Hij was eerder raadslid in Meppel, lid van de Provinciale Staten in Drenthe en was van 2019 tot aan de zomer van 2023 gedeputeerde in diezelfde provincie.