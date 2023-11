Groen licht voor Holland Casino in Eelderwolde

Ervaringsdeskundigen

De overige partijen stemden dus wel voor, maar gaven verantwoordelijk wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) een aantal opmerkingen mee. "Wij stemmen voor, al moeten we met een loep zoeken in het voorstel waarom dit een goed idee is", sprak Herman van Os (D66). "We moesten in de media vernemen dat de totale oppervlakte van het casino 4100 vierkante meter is, zelfs dat konden we niet duidelijk krijgen uit de tekst."