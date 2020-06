Steenmarters zorgen voor veel overlast in Nieuw-Roden

Ook afgelopen week was het de steenmarter die een kippenhok wist binnen te dringen van twee dames uit het dorp. De dieren overleefden de aanval niet. Volgens voormalig-gemeenteraadslid Pierre Berghuis moet de gemeente meer doen om de overlast van het dier in zijn dorp te voorkomen.

'Populatie in de hand proberen te houden'

"Het dier veroorzaakt zoveel overlast en schade in het dorp dat je jezelf kan afvragen of hij de beschermde status wel mag dragen. Een betere optie zou zijn om het aantal steenmarters te reguleren: in kaart brengen hoeveel er zijn en dat in de hand proberen te houden. Momenteel verschuilt de gemeente zich achter landelijke wetgeving, maar de economische schade is dermate groot dat de gemeente er wel iets aan moet doen", vertelt Berghuis. Zelf verloor hij al geruime tijd geleden 40 duiven door de steenmarter.

Pierre Berghuis wil dat de gemeente actie onderneemt tegen het dier (Rechten: RTV Drenthe/Robert Jansema)

Huis potdicht maken

De dieren veroorzaken in Nieuw-Roden voornamelijk problemen bij auto's, woningen en andere (huis)dieren. Volgens ongediertebestrijder Henk Hoekstra kunnen mensen veel (laten) doen om overlast te beperken. "Preventie is de beste manier om het dier tegen te houden. Dus je huis als het ware dichttimmeren zodat hij niet binnen kan komen. Het moet natuurlijk wel op een goede manier want ventilatie moet doorgaan. Als het dier er eenmaal zit en je timmert alles dicht, maakt hij alles kapot om er weer uit te komen. Wat betreft auto's kun je het beste een speciaal apparaat laten inbouwen bij de garage, die geven een stroomstootje af zodra er een dier onder de auto komt. Maar ondanks dat zweren sommige mensen ook bij een verhoogde laag kippengaas onder de auto", vertelt de bestrijder uit Gieten.

'Ze verdwijnen nooit écht uit je buurt', merkt bestrijder Hans Hoekstra op (Rechten: RTV Drenthe/Robert Jansema)

Steenmarter vertrekt nooit uit buurt

"Ze zullen nooit helemaal uit je buurt verdwijnen. Een marter leeft namelijk zijn hele leven in hetzelfde territorium", vertelt Hoekstra. Vilmar Dijkstra van de zoogdierenvereniging vult aan: "Het laatste wat mensen moeten gaan doen is met gif werken. Als een marter dat binnen krijgt en een roofvogel begint aan de dode steenmarter te peuzelen, heeft dat gif ook gevolgen voor de roofvogelpopulatie. Daarnaast is het ook niet zo dat alle jonge marters die geboren worden zich ergens anders gaan vestigen, er overlijden er ook aanzienlijk veel tijdens de zoektocht naar een nieuw territorium."