Tien huizen ontruimd na gaslekkage en geknapte waterleiding in Zuidlaren

Bij graafwerkzaamheden aan de Iepenlaan in Zuidlaren is vanavond een gasbuis losgeschoten, waardoor er een gaslekkage is ontstaan. Daarnaast knapte ook een waterleiding, waardoor de straat blank staat. Tien huizen zijn ontruimd. De inwoners van die woningen moeten tijdelijk onderdak vinden bij familie of kennissen.