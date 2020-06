Unieke vondst op buitenmuur grand-café 't Wapen in Assen

De complete tekst Het Wapen van Drenthe is nog niet helemaal blootgelegd. Maar de al zichtbare letters op de zijmuur laten zien dat 't Wapen meer dan 200 jaar geleden toch echt de volledige naam Het Wapen van Drenthe droeg.

Van Het Wapen naar 't Wapen

Op de historische voorgevel staat al sinds mensenheugenis 't Wapen van Drenthe. Maar dat blijkt achteraf niet de oorspronkelijke naam van het logement. "Het front van het logement aan de kant van de Vaart is een keer helemaal aangepast", verklaart eigenaar Jannes Janssens het verschil. "Toen is waarschijnlijk ook die naamsverandering ontstaan."

Zo is in 1905 de hele topgevel van het logement gewijzigd. Toen is ook de kenmerkende kroon bovenop op de voorgevel gezet, met daarin het officiële wapen van de provincie Drenthe. Daaromheen prijkt de naam 't Wapen van Drenthe. En die staat nu ook weer prominent op de voorkant, na een grondige herstelbeurt in 2018.

Logement Het Wapen van Drenthe (rechts) volgens een tekening uit 1852 (Rechten: Geschiedenis van Assen)

'Heel blij van'

Janssens vindt het 'prachtig' dat de oude naam van het logement op de zijmuur tevoorschijn is gekomen. "Ik word hier echt wel heel erg blij van. Mijn hart maakte echt een sprongetje toen die eerste letters onder al die lagen verf vandaan kwamen."

Aan de stijl te zien zijn het de originele letters, vermoedt Janssens. "Het is een gebouw met blokbepleistering." Dat is pleisterwerk waarin voegen zijn nagemaakt, zodat het lijkt of het blokken natuursteen zijn. "Zo te zien zijn de letters op de eerste basislaag van het pand geschilderd. Er is in de eeuwen flink overheen geschilderd. D'r moest in elk geval heel wat verf afgekrabd worden", vertelt Janssens.

De originele goudkleurige letters van Het Wapen van Drenthe worden in ere hersteld (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

In oude glorie

Janssens wil de goudkleurige letters weer in oude glorie terugbrengen op het pand. "Ik vind het prachtig om authentieke dingen weer terug te halen. Daarom gaan we deze originele letters straks volledig in ere herstellen op de buitenmuur."

De historische naam is te vinden boven de ronde deuren. Op die plek zouden in vroegere tijden de koetsen de binnenplaats van het logement binnengereden zijn. Het Wapen van Drenthe is ooit opgezet als logement voor heren van aanzien. Die kwamen per koets aan in Assen. Voor de paarden was er ook een ruime stalling.

De historische letters zitten boven de deuren waar ooit de paardenkoetsen doorheen gingen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Het vroegere logement op de hoek van de Vaart en de Collardslaan heeft jaren staan te verpauperen. Uiteindelijk is het pand in 2016 uit een veiling opgekocht door de twee Assenaren Jannes Janssens en Rob Groot. In de bovenste twee bouwlagen zijn appartementen gebouwd, op de begane grond zit sinds 2018 grand-café 't Wapen.

