TVM stelt besluit over nieuwbouw of verbouw met half jaar uit

"Corona bracht natuurlijk de urgentie van (digitaal) thuiswerken en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus we gaan nu nadenken of we dat in de toekomst niet willen doorzetten, dat we bijvoorbeeld standaard twee dagen thuiswerken."

Volgens Bos heeft 96 procent van de werknemers van TVM een voorkeur voor een combinatie van werken op kantoor en thuiswerken. "Als dat inderdaad zo is, dan moeten we gaan kijken hoeveel vierkante meters we nog willen bebouwen. We hadden daar een bepaald idee bij, bepaalde werkconcepten die we gingen hanteren, maar dat gaat toch een beetje op de schop met de ervaringen van corona."

Nieuwbouw 'ter discussie'

Arjan Bos zegt niet dat er geen nieuwbouw komt, maar het staat volgens hem ter discussie. "Het kan nog steeds zijn dat het een betere optie is dan verbouwen van het hoofdkantoor, want daar heb je bestaande structuren waar vanuit je moet gaan werken, breken of verbouwen. En wellicht kan niet datgene worden gerealiseerd wat we willen. Dus dat moeten we nu gaan onderzoeken."

'Clubhuis' blijft nodig

Vanaf maandag 16 maart werken de al meer dan 500 werknemers van TVM thuis, "en de ervaringen zijn eerlijk gezegd heel positief", vertelt Bos. "Onze mensen geven ook aan: dit mag wat mij betreft gedeeltelijk zo blijven."

Toch heb je volgens Bos ook een 'clubhuis' nodig, 'om elkaar te ontmoeten en te zien'. "Maar tijdelijk twee, drie dagen thuiswerken in een week, bevalt gewoon goed."

'Intensiever'

Bos ziet dat de werknemers het vertrouwen dat hen met de komst van het thuiswerken is gegeven, goed nakomen. "Videobellen is echt intensiever als je dat een dag lang moet doen, maar het is ook heel effectief. Wij hebben er positieve ervaringen mee", aldus Bos.

