Hospice Assen bouwt op ruimere plek aan rand van Peelo

Het hospice gaat bouwen aan de Ter Aardseweg. Daar heeft jarenlang een hoveniersbedrijf met kwekerij gezeten. Het bedrijf ging in 2018 failliet.

Meer ruimte en groen

Op de nieuwe locatie is veel meer ruimte voor gastenkamers. En mensen die er hun laatste levensfase doorbrengen komen middenin het groen te zitten. Het nieuwe hospice krijgt straks acht gastenkamers, een familieruimte, stilteruimte, kinderruimte en huiskamer. Wanneer er gebouwd kan worden is nog onduidelijk. De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven, maar er kan nog bezwaar komen.

De kwekerij van het failliete groenbedrijf bij Peelo is al gesaneerd. Wel staan er op de bedrijfslocatie nog een groot woonhuis en twee kleinere gebouwen. Anti-kraak zorgt ervoor dat de gebouwen niet nog verder vernield worden. Bedoeling is dat het nieuwe gebouw van het hospice verbonden wordt met de woning en twee bijgebouwen. Daarin komen kantoren, vergaderruimte, een wasberging en een technische ruimte.

Het hospice van Assen gaat bij deze panden aan de Ter Aardseweg nieuw bouwen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Kamers steeds vol

Hospice Het Alteveer is een voorziening voor terminale patiënten uit Noord- en Midden-Drenthe en bestaat sinds 2006. Maar de voorziening aan de Burgemeester Agterstraat is al jaren te klein. Het verblijfhuis heeft nu maar drie kamers voor terminale cliënten, en een logeerkamer. Maar die kamers zitten steeds vol. "We merken duidelijk dat er meer behoefte is aan hospicezorg. Dat heeft te maken met de vergrijzing", zei vrijwilliger Sigrid Hummelen eerder dit jaar.

Er is nog onderzoek gedaan op het terrein van de nieuwbouw naar vuile grond. Dit leverde vertraging op bij de vergunningverlening door de gemeente. Volgens het bestuur van het hospice is dat nu allemaal opgelost. De verwachting is dat de beoogde vergunningen nu snel rond komen. Ook zijn de offertes binnen van drie gevraagde aannemers. Eind deze maand of anders begin juli valt er een beslissing.

