CDA-Kamerlid Agnes Mulder kritisch op afvalwater in lege gasvelden

Drents Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) heeft kritiek op het lozen van productiewater door de NAM in Drentse gasvelden. Ze heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat om afvalwater van de olieboringen in Schoonebeek.

De stroperige olie die nog in de Drentse bodem zit, wordt met behulp van stoom naar boven gehaald. Tien jaar geleden startte de NAM de oliewinning in Schoonebeek weer op. Er wordt heet water van 300 graden de bodem ingepompt om de stroperige olie vloeibaar te maken. Het afvalwater wat daarbij ontstaat moet de NAM weer kwijt.

Extra capaciteit

De NAM gebruikt hiervoor nu gasvelden in Twente. Maar het bedrijf zou nu moeten uitwijken naar Drenthe, omdat er aanvullende capaciteit nodig is. "Ik heb alleen geen idee waarom de NAM extra capaciteit nodig heeft", zegt Mulder.

Uit onderzoek van de NAM uit 2016 blijkt dat het injecteren van afvalwater in lege gasvelden de minst milieubelastende oplossing is. Ook had het onderzoek uitgewezen dat een aantal lege Drentse gasvelden geschikt is voor de opslag. Het gaat om de gasvelden bij Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek.

Waterzuiveringsinstallatie

Volgens Mulder is er ook nog een andere oplossing: namelijk het zuiveren van het productiewater. En dan via een eigen waterzuiveringsinstallatie. Dat gebeurt op dit moment al wel in Duitsland. "Als het daar kan, waarom kan het dan niet in Nederland? Uiteindelijk zal het wel met geld te maken hebben", vermoedt Mulder.

"Uit het onderzoek uit 2016 kwam naar voren dat het veel energie kost om zo'n zuiveringsinstallatie te laten werken, maar misschien is er nu wel een nieuwe methode en kan het met behulp van de laatste technologie wel. Met een zuiveringsinstallatie gaat het water in ieder geval niet vervuild de grond in, dan weet je dat in ieder geval zeker."

Risico door breuklijnen

Daarnaast zit er volgens Mulder ook een risico aan het lozen van productiewater in gasvelden. "Bij de breuklijnen in de grond kunnen door het injecteren van afvalwater aardbevingen ontstaan. Tijdens een werkbezoek in de Verenigde Staten heb ik daar met mensen gesproken die dat hierdoor hebben meegemaakt. Dat moet je hier echt niet willen. Het mag niet ten koste gaan van de inwoners van Drenthe."

Ook wil het Kamerlid weten of de NAM een vergunning krijgt om het productiewater te loodsen, of dat dat kan binnen een bestaande vergunning. "Dat is mij op dit moment niet duidelijk", zegt ze. "Bovendien wil ik weten wat het verschil is met het Nederlandse en het Duitse systeem. Het zijn al met al nogal wat vragen aan de minister. Ik hoop niet dat hij goedkeuring geeft voordat over al deze punten duidelijkheid is."

De Statenfracties van GroenLinks in Drenthe en Overijssel uitten dit weekend ook al hun zorgen. Ze willen dat beide provinciebesturen eerst een evaluatierapport afwachten over de gevolgen van het injecteren van met chemicaliën vervuild water voor bodem, grondwater en natuur.

Lees ook: