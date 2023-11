Kans op gladheid door winterse buien: 'Blijft aandachtspunt voor rest van de week'

Halverwege de ochtend verdwijnt de meeste gladheid. "De meeste buien zijn nu al weggetrokken, al kan er later vandaag nog wel een spontane winterse bui volgen", zegt RTV Drenthe- weervrouw Grieta Spannenburg. "En hoewel de ergste gladheid op dit moment voorbij is, blijft het wel een aandachtspunt voor de rest van de week."

'Het kan echt dichtslaan'

Verkeer had gisteravond en later in de nacht her en der wel last van de gladheid. Zo gleed op de N34 ter hoogte van Klijndijk een auto van de weg. Grote problemen in de ochtendspits bleven uit.