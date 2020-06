Kinderopvang Paterswolde dicht door corona

Een medewerkster van kinderdagverblijf Het Kinderkabinet in Paterswolde is besmet met het coronavirus. De kinderopvang is daarom gesloten. Twee andere medewerkster laten zich vandaag testen. Dat zegt eigenaresse Jet Brekhoff. Ze wachten in spanning de uitslag van die testen af.

"Het is heel onwerkelijk, eerst ben je nog nuchter en denk je het zal toch niet. Maar dan blijkt het toch corona te zijn en dan schrik je wel", vertelt Brekhoff aan de telefoon. Brekhoff en haar medewerkers zitten thuis in quarantaine. "Door allemaal thuis te blijven hopen we over twee weken weer open te kunnen."

Acht van de dertien medewerkers van Het Kinderkabinet moeten in quarantaine. Zij hebben met de besmette collega samengewerkt. Maar Brekhoff neemt het zekere voor het zekere en heeft de overige medewerkers ook geadviseerd om thuis te blijven.

De GGD Drenthe voert bij de besmette medewerkster een bron- en contactonderzoek uit om te zien met wie zij de afgelopen tijd contact heeft gehad. Het is vooralsnog onduidelijk waar zij de besmetting heeft opgelopen.

Kinderen uit negentig gezinnen

Door de sluiting zijn zo'n negentig gezinnen in Eelde en Paterswolde gedupeerd. Zij zijn telefonisch of per mail op de hoogte gesteld. "Ouders reageren begripvol, ze snappen onze beslissing heel goed", zegt Brekhoff. "Sommigen reageren ook opgelucht, hoewel ze al een tijdje niet meer binnen mogen komen volgens de RIVM-richtlijnen."

Er is volgens het RIVM en de GGD maar een hele kleine kans dat de kinderen het virus verder verspreiden. "Dat geldt zeker voor kinderen van 0 tot 4, die wij hier hebben. Wij hebben geen buitenschoolse opvang", aldus Brekhoff.

Twee weken dicht

In principe blijft de kinderopvang aan het Jan Pelleboerplein in Paterswolde twee weken dicht, tot woensdag 1 juli. "Maar als ik over een week merk dat zich geen nieuwe besmettingen hebben voorgedaan, overweeg ik op maandag 29 juni weer open te gaan", zegt Brekhoff.