Bevlogen Zuidwoldiger Anton Tobé geridderd

Anton Tobé uit Zuidwolde is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is onderscheiden vanwege zijn inzet op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

In De Wolden en Noord-Overijssel zullen mensen Tobé met name kennen vanwege zijn werk bij de lokale omroep DNO Media, waar hij al tientallen jaren actief is als voorzitter, programmaleider, presentator en redacteur.

Daarnaast maakt Tobé zich al decennialang hard voor kinderen in de jeugdzorg, voor kinderen met een beperking en voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Zo was hij tien jaar lang voorzitter van Vluchtelingenwerk De Wolden. Internationaal legde hij een basis voor het opnieuw verbinden van verbroken banden tussen professionals op het gebied van kinderbescherming in de Balkan-regio na de oorlog.

Verschil gemaakt