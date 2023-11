Raad Coevorden voelt zich gepasseerd bij nieuw afvalplan

Een vreemde zaak om al een persbericht over een nieuw afvalsysteem de deur uit te doen, terwijl de gemeenteraad er nog een besluit over moet nemen. Met die stellingname zette Irma Talens (VVD) de zaak dinsdagavond op scherp, tijdens de commissievergadering in Coevorden.

Het gaat hierbij om het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om in deze gemeente vanaf 2025 het zogeheten systeem 'diftar' in te voeren. Kern daarbij is dat inwoners dan een vast bedrag betalen per keer dat ze hun container met restafval bij de weg zetten. Dat zou zeven euro per kliko kunnen zijn, en 1,75 euro per restafvalzak.

Hiermee wil Coevorden de strijd aangaan met de hoeveelheid restafval per inwoner, want die is volgens het college met gemiddeld 160 kilo per inwoner nog te hoog. Een tweede reden om over te willen stappen op dit systeem, is om afvalverwerking betaalbaar te houden. De verwachting is namelijk dat de verwerkingskosten voor restafval de komende jaren fors zullen stijgen. Over twee weken neemt de gemeenteraad het besluit of diftar wel of niet wordt ingezet in Coevorden.

'Indruk dat het al is doorgevoerd'