'Moi!' Waar komt dat eigenlijk vandaan?

Wanneer gebruik je Moi?

Laten we eerst eens kijken wat het Drentse Woordenboek er over zegt:

Moi is dus zowel te gebruiken als begroeting als bij het afscheid, en het kan het variëren tussen Moi, Moin, Moie en zelfs Morrie. Dat hangt er maar net vanaf waar in Drenthe je precies bent.

Niet alleen Drents

Moi wordt niet alleen in Drenthe gebruikt, maar eigenlijk overal waar Nedersaksisch gesproken wordt. In sommige streken, zoals Oost-Groningen, klinkt de groet soms meer als moijeuh.

Daarnaast wordt hij ook in de aangrenzende streken Oost-Friesland, Nedersaksen, Bremen en Sleeswijk-Holstein gebruikt en klinkt hij meestal als moin of moin moin. In Zuid-Jutland in Denemarken gebruikt men de groet mojn ook, meestal maar één keer achter elkaar. Ook in het Fins bestaat moi als groet. In het Luxemburgs wordt mojen gezegd.

In het West-Fries komt het woord môj voor. Het is mogelijk dat dit woord afkomstig is uit het Nedersaksische taalgebied. Het Deense mojn heeft deze begroeting aan het Nederduits of misschien het Fries (moarn betekent ochtend of morgen) te danken.

Herkomst onduidelijk

De oorsprong van het woord is niet zeker. Er valt wel over te speculeren: het is misschien een verbastering van morgen in de begroeting goedemorgen.

Maar Moi wordt op elk tijdstip van de dag gebruikt, zowel bij het komen als bij het gaan. Dit zou (maar ook dat is speculatie) kunnen komen door de verbastering van het woord. Als een woord verbasterd wordt, herkent de taalgebruiker de oorspronkelijke vorm er niet meer in, en is hij wellicht geneigd er een ruimere betekenis aan toe te kennen.

Het woord zou ook van mooi kunnen komen, in de betekenis van 'mooie morgen'.

Groeten in het Drents Voor wie in Drenthe woont maar geen Drents spreekt, en toch zijn buurman passend wil begroeten, is hier een lijstje met wat je wanneer kan zeggen: moi (bij aankomst en weggaan) In Noord-Drenthe alleen bij aankomst

aju (bij het weggaan, Noord-Drents)

goedgaon (bij het weggaan)

tjeu, tjo, jo, joe (bij het weggaan). Een overeenkomst met het Duitse Tschüss en Franse Adieu

noakommen (bij het weggaan). "volgende maol bij oes/oos".

weerkommen (bij het weggaan). "kom (nog) es weer".

tot kiek, tot kiekes (bij het weggaan)

