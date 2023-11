Hannah Mae genomineerd voor grote Vlaamse muziekprijs

Hannah Mae (25) is genomineerd in de categorie 'Hit van het Jaar' met het nummer Wat wil Je van mij, dat ze eind vorig jaar met de Vlaamse zanger Metejoor uitbracht. Het nummer werd zowel in Nederland als België een grote hit.

Andere kanshebbers voor 'Hit van het Jaar' zijn Rihanna van Camille, Back To You van Lost Frequencies, Elley Duhé en X Ambassadors, Because Of You van Gustaph en Erop of Eronder van Pommelien Thijs.