Praktisch alle Drentse musea hebben een eigen video gekregen

Het museum zit bij de bibliotheek van Hoogeveen in. En juist daarom kan het wel wat meer onder de aandacht worden gebracht. En dat treft, want woensdag krijgt het museum bezoek van een filmploeg van MuseumTV.

MuseumTV maakt video's van permanente exposities van musea. In Drenthe zijn praktisch alle musea al door de camera van MuseumTV opgenomen. Omdat een filmploeg voor veel kleine musea te duur is doen verschillende organisaties een duit in het zakje.

MuseumTV maakt een video van tientallen Drentse musea (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

"Wij vinden het natuurlijk heel belangrijk dat vooral de kleine Drentse musea zich op de kaart kunnen zetten", verklaart Iris Bierenbroodspot van Platform Drentse Musea. "De video kunnen de musea gebruiken om hun digitale zichtbaarheid en naamsbekendheid te vergroten, om toch wat meer bezoekers naar het museum te trekken en hier en daar zelfs nieuwe doelgroepen naar het museum te krijgen."

Drenthe goed vertegenwoordigt

MuseumTV is een landelijke website, met honderden filmpjes van verschillende musea. Een groot deel daarvan is Drents, zo bevestigt Bierenbroodspot. "Platform Drentse Musea ondersteunt 54 musea in Drenthe en zomenteen hebben 49 musea een filmpje. Dat is wel uniek en daar zijn we wel heel blij mee."

En straks staat dus ook De Verhalenwerf in Hoogeveen op die website. Tot vreugde van Jannie ten Hove. "Het is goed om te laten zien wat we hier in huis hebben. Mensen denken vaak bij een bibliotheek aan boeken, maar het is breder dan dat. We hebben De Verhalenwerf ook hier. En het is mooi om dat aan meer mensen te laten zien.