Heel Nederland haakt kerstengeltjes voor bewoners Heidehiem: 'Het gaat om de kerstgedachte'

De feestdagen zijn weer in aantocht. Voor woonzorglocatie Heidehiem in Emmen is het, net als ieder jaar, tijd om een kleine attentie voor de bewoners te maken. Maar dit jaar hebben ze het anders aangepakt en via Facebook hulp ingeschakeld. Deze oproep pakte groots uit en hulp kwam uit onverwachtse hoek.

Zo stuitte ook de haakclub uit Nieuw-Amsterdam op de oproep. Lang nadenken hoefden ze niet, want meehelpen aan het haken van kerstengeltjes, is op hun lijf geschreven. "We haken al twee jaar lang iedere donderdag een paar uur hier in de bibliotheek, dus het leek ons leuk om deze kerstengeltjes als groep aan te bieden aan het Heidehiem", vertelt Hennie Bos, vrijwilliger bij Facet (voormalig bibliotheek).

Groots uitgepakt

"We geven de bewoners van Heidehiem altijd een kleine attentie tijdens kerst, dit is vaak een kleinigheidje met wat lekkers. Dit jaar hadden we de gedachte om alle 120 bewoners een gehaakt kerstengeltje te geven. Maar om dat allemaal zelf te haken is wat te veel, daarom hebben we hulp ingeschakeld", legt Janine Lander, werkzaam bij Heidehiem, uit.

Alleen bij 120 kerstengeltjes bleef het niet, de haak-oproep is viraal gegaan. "Ik had er geen voorstelling van, maar het is groots uitgepakt. Inmiddels hebben we 800 kerstengeltjes ontvangen. Niet alleen uit Drenthe, ook uit Brabant, Friesland en Gelderland! Blijkbaar vinden mensen dit een heel goed doel, waar ze graag tijd insteken", vertelt Lander trots.

Kerstgedachte

Alle bewoners kunnen voorzien worden van een gehaakt kerstengeltje, de overige haakwerken worden geplaatst in een wens- en gedachtenboom. "We maken er in ieder geval veel bewoners blij mee", zegt Lander. Dat tovert bij Bos een grote glimlach op haar gezicht: "We hebben de kerstengeltjes met liefde en plezier gemaakt. Al twee maanden zijn we druk bezig met haken, dus we hebben er veel tijd in gestoken."

En tijd kost het, want met fijn garen zijn de dames soms een hele dag bezig om één kerstengel te maken. "Maar het gaat om de kerstgedachte, dan hebben wij weer iets leuks gedaan voor een goed doel", aldus Bos.