Bakker Reizen in Assen en Hoogeveen verliest 'coronagevecht' en is failliet

De coronacrisis is Bakker Reizen, met vestigingen in Assen en Hoogeveen, fataal geworden. De rechtbank in Assen heeft vanmiddag het faillissement voor beide filialen uitgesproken.

Bakker Reizen werd ruim 37 jaar geleden opgericht. Het kantoor in Assen bestaat zelfs al sinds 1964, toen nog als Reisburo Hogeling.

'Vol plannen en ideeën'

"Tot begin maart waren we een bedrijf met prima toekomstperspectief en vol plannen en ideeën voor de toekomst. En toen was daar ineens corona", schrijft eigenaar Johan Bakker op Facebook. "Niemand van ons had kunnen voorzien wat voor impact deze crisis op onze branche zou hebben."

Gevecht

"De afgelopen drie maanden zijn we non-stop bezig geweest met het annuleren, wijzigen en omboeken van reserveringen. Daarbij kwam er geen enkele nieuwe boeking meer binnen en moesten we zelfs alles wat we in de maanden voor de crisis verdiend hadden weer terugbetalen", legt Bakker uit. "We hebben gevochten met ons hele team, maar helaas moeten constateren dat we dit coronagevecht niet kunnen winnen."

Volgens Bakker worden klanten met een lopende reservering door Stichting Garantiefonds Reisgelden geïnformeerd over de afhandeling van hun dossier.