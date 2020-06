Djammen: Van onzeker meisje naar talentvolle artiest

Het muzikale avontuur van de Assense begint al op jonge leeftijd. De nicht van haar beste vriendinnetje deed mee aan het tv-programma Popstars. "Dat was dan op een vet groot podium en dat vond ik eigenlijk stiekem ook wel leuk", vertelt ze.

Muziek jeukte

De popster in Nadua werd wakker. "Zingen vond ik leuk, ik ben toen gitaar gaan spelen en toen kwam ik in het schoolorkest en toen kon ik helemaal niks eigenlijk", lacht ze.

Maar de muziek jeukte toch. Na de middelbare school volgde ze daarom een artiestenopleiding en daar ontstond een kantelpunt. Voor die tijd had ze weinig vertrouwen in haar artiestenbestaan en vond iedereen beter dan zichzelf. "Eigenlijk in het laatste halfjaar van de opleiding dacht ik: volgens mij kan ik best wel muzikant worden!" Ze schreef zelfs een nummer over haar onzekerheid.

Walls of Habit

Zo heet het. Tevens is het ook de eerste single. "Die heb ik geschreven als mijn stok achter de deur van: je kan het wel, want daar zit ik altijd aan te twijfelen natuurlijk. Het gaat ook over je minder goede gewoontes doorbreken en echt voor hetgeen gaan waarvoor je wilt gaan."

De onzekerheid is niet weg, maar wel een stuk minder dan een aantal jaren geleden. Een mooi thema in de muziek. "Dat heb ik dan in iets positiefs omgezet", vertelt ze.

Muziek tegen kanker

Een nieuwe EP moet er ook komen. Het eerste de beste thema is echter niet goed genoeg. Het moet volgens Nadua wel ergens over gaan. "Er zijn onderzoeken geweest dat muziek helend is." Ze vertelt dat dit bij dementie al gebruikt wordt. "Er zijn ook theorieën dat wanneer je bepaalde trillingen tegen tumoren of uitzaaiingen stoot - als het hele pure geluiden zijn - ze dan een positieve invloed hebben op die tumoren of kankercellen. Met die gedachte wil ik ook mijn EP maken."

"Het klinkt allemaal een beetje heldhaftig", lacht ze, "dat bedoel ik helemaal niet zo." Haar muziek moet in ieder geval wat bijdragen. De planning is dat de bijzondere EP eind dit jaar klaar is.