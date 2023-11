PvdA wil komst kleine kerncentrale in Borger-Odoorn voorkomen

Een kerncentrale in de gemeente Borger-Odoorn? De PvdA ziet dat niet zitten en daarom diende Peter Zwiers van die partij vanavond een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hij pleit tegen de komst van zo'n kerncentrale.

Hoe groot is de kans?

Tijdens de raadsvergadering in Borger-Odoorn zei Zwiers dat de gemeente al fors bijdraagt aan de energietransitie, met vele zonneparken en windturbines. "De energietransitie is belangrijk, maar de lasten mogen niet onevenredig in Borger-Odoorn liggen", zegt Zwiers.

Wel zegt hij dat de motie "misschien nog wat te voorbarig is". Zwiers acht de kans klein dat er een kerncentrale in Borger-Odoorn gebouwd gaat worden. "Maar als je mij vijftien jaar geleden dezelfde vraag had gesteld, maar dan over het onderwerp windparken, had ik ook niet verwacht dat die er nu zouden staan. De ontwikkelingen staan momenteel niet stil natuurlijk. Liever nu een signaal afgeven, dan de boot missen."