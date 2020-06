Herinneringscentrum Kamp Westerbork krijgt noodsteun na 'enorme klap'

In totaal is 2 miljoen euro beschikbaar voor oorlogsmusea en herinneringscentra. Welk bedrag Herinneringscentrum Kamp Westerbork ontvangt, is nog niet duidelijk. Daar buigt Stichting Musea en Herinneringscentra, het samenwerkingsverband van 14 grote musea en herinneringscentra in Nederland, zich nog over.

'Had drukste periode ooit moeten worden'

"Maar dit is alvast heel goed nieuws", reageert directeur Gerdien Verschoor van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "We hebben een enorme klap gehad. Uitgerekend in de periode die de drukste ooit had moeten worden voor ons centrum, moesten we tweeënhalve maand dicht", verwijst Verschoor naar de herdenking van 75 jaar bevrijding. Herinneringscentrum Kamp Westerbork is voor een groot deel afhankelijk van de kaartjesverkoop.

Het blijft de vraag of de noodsteun van het kabinet en het fonds voldoende is om de financiële schade op te vangen. "In ieder geval voor een deel, maar we moeten afwachten. Ook hoe groot het bedrag voor ons gaat worden. Dat is nu nog niet te overzien", weet Verschoor.

Hoopvol

Inmiddels kan Herinneringscentrum Kamp Westerbork weer bezoekers ontvangen, maar door de coronamaatregelen zijn het er voorlopig structureel minder dan normaal. "Toch blijven we hoopvol naar de toekomst kijken", aldus Verschoor. "We zijn al heel dankbaar dat we weer open zijn. We willen mensen graag blijven vertellen over het leven in het kamp."