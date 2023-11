Coevorden gaat nog tien extra flexwoningen bouwen

Los van de dertig zogeheten flexwoningen die komend jaar gebouwd worden in Coevorden, komen er in deze gemeente nog eens tien van dit soort woningen bij. Die komen niet in de stad terecht, maar in een van de dorpen.

Dat meldde wethouder Steven Stegen (BBC2014) dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie. Waar de woningen exact moeten komen, kon hij nog niet zeggen. "Maar het lijkt me goed dat we voor dit project op zoek gaan naar één of meerdere plekken in het buitengebied."

Snel en tijdelijk extra huizen

Coevorden breidt daarmee het plan uit voor de realisatie van flexwoningen, huizen die snel en tijdelijk worden geplaatst en later weer ergens anders ingezet kunnen worden. Ze zijn specifiek bedoeld voor inwoners die moeilijk een huis kunnen vinden. Denk bijvoorbeeld aan starters, vluchtelingen met een verblijfsstatus of mensen die recent gescheiden zijn.

Er ligt al een plan voor dertig van dit soort huizen in de Coevorder wijk Binnenvree. De gemeente werkt in dit project samen met woningbouwcorporatie Domesta. Die huizen worden als het goed is eind volgend jaar opgeleverd op een nu nog braakliggend terrein.

De raadscommissie bleek dinsdagavond positief over het plan voor de flexwoningen, waarvoor de raad over twee weken nog gevraagd wordt om in te stemmen met een investering van ruim zeven ton. "Hiermee toont Coevorden lef", stelde Sandra Katerberg (CDA). Jerry Stoker (PAC): "We zorgen hiermee dat binnen afzienbare tijd dertig gezinnen een betaalbaar dak boven hun hoofd hebben, complimenten."

'En wat na die vijftien jaar?'

Met name vanuit de PvdA rezen er wel vragen over de visie op de langere termijn, aangezien de huizen in principe vijftien jaar blijven staan. "Dat vraagt om een visie om deze locatie toekomstbestendig te maken", stelde Michel Blanken (PvdA). Stegen: "Wat dat betreft denk ik dat de woningnood niet van vandaag op morgen is opgelost en dat zo'n mooie locatie vlakbij voorzieningen echt niet na de flexwoningen een grasveld wordt."