Ruim 500 dode vissen door piekbui in Hoogeveen

De lokale piekbui van afgelopen zondag is veel vissen in Hoogeveen fataal geworden. Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben ruim 500 dode vissen verwijderd uit het water bij de Heliosflats.

Het riool in Hoogeveen kon de zware neerslag zondag niet aan, waardoor ongezuiverd rioolwater in de watergang belandde. Dit zorgde ervoor dat honderden vissen het loodje legden. De dode dieren, met een totaalgewicht van zo'n 35 kilo, zijn verzameld in containers en afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf. Het waterschap is bezig het water te verversen.

Met een zogeheten maaikorf wordt beplanting verwijderd, zodat het vuile water goed wegstroomt en vers water kan worden aangevoerd. Iets verderop pompt het waterschap het vuile water uit de watergang alsnog de riolering in. Vanuit daar gaat het richting de rioolwaterzuivering.

Storing zorgt voor vissterfte in Klazienaveen

In Klazienaveen had een storing in een gemaal in de Verlengde Hoogeveensche Vaart bij het Van Echtenskanaal hetzelfde gevolg. Hierdoor kwam er zuurstofarm water in het kanaal en gingen verschillende vissen dood, meldt Waterschap Vechtstromen.

De gemeente Emmen heeft de storing inmiddels verholpen en plaatst een aantal beluchters om meer zuurstof in het water te krijgen. De dode vissen worden geruimd.

