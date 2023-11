Komst vestiging KFC naar Hoogeveen onderzocht

Is er plek voor een KFC-restaurant aan de Schutstraat in Hoogeveen? De gemeente Hoogeveen laat dat onderzoeken en wil volgend jaar een besluit daarover nemen.

Samen met ontwikkelaar Ruval Real Estate wordt onderzocht of de komst van de fastfoodketen mogelijk is op het terrein bij de op- en afrit van de A28. "Een belangrijk aspect van het haalbaarheidsonderzoek is de verkeerssituatie in de omgeving", meldt de gemeente.

Over twee weken wordt er op een inloopavond een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Inwoners en betrokkenen kunnen dan hun mening geven.

In maart 2022 werd bekend dat KFC het oog had laten vallen op Hoogeveen, afgelopen augustus liet het bedrijf weten met diverse partijen in gesprek te zijn over de opening van een restaurant. "We zijn nog altijd geïnteresseerd om ons in Hoogeveen te vestigen."

