De eerste marathon op natuurijs in zicht? 'We wachten af wat Koning Winter in petto heeft'

Nuchter en realistisch

De vereniging in Nieuw-Buinen probeert de losbarstende schaatskoorts dan ook zoveel mogelijk te onderdrukken. Wessels: "We zijn nuchter en realistisch. De ene keer voorspellen ze in de nacht -5, maar met overdag boven nul, dan is de baan 's ochtends alweer ontdooit."

Ook Sieben vraagt zich af of het zo'n vaart zal lopen. "De voorspellingen zijn vaak extremer dan de praktijk. Het moet de hele nacht wel 7 tot 8 graden vriezen voor drie centimeter ijs. Daar kan je een marathon op schaatsen."

Stille hoop

Of een marathon binnen handbereik is, moet blijken. Sieben heeft in ieder geval 'stille hoop'. "We hopen het altijd, maar de praktijk moet het uitwijzen. We wachten af wat Koning Winter in petto heeft."