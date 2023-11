Ongewenst bezoek voor voetbalclub Titan uit Nieuw-Weerdinge: auto's en trekker vernielen veld

Het had niet veel gescheeld of Hendriks had de vandalen afgelopen nacht hoogstpersoonlijk in de kraag gegrepen. "Ik was gisteravond met een aantal jongens van de club bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Atlético Madrid in de Champions League. Ik ben na de terugreis uit Rotterdam nog even op het sportcomplex geweest en toen waren de velden nog allemaal sneeuwwit. Als ik een half uurtje later was geweest, had ik ze op heterdaad betrapt."