Emmen onderzoekt brandbaarheid 16 panden

Mogelijk is er een risico wat betreft de brandveiligheid van zestien flats in Emmen waarvan de gevels zijn bekleed. In de steden Assen, Meppel en Hoogeveen zijn geen gevelbeklede flats aangetroffen met een brandveiligheidsrisico.

Alle gemeenten moesten van het ministerie van Binnenlandse Zaken een inventarisatie maken van het aantal gevelbeklede flats met een brandveiligheidsrisico. Aanleiding was de brand in een woontoren in Londen in juni 2017 waarbij tachtig bewoners om het leven kwamen. De brand verspreidde zich snel omdat de gevelplaten aan de buitenkant brandbaar bleken. Experts wezen erop dat gevelbeplating ook bij Nederlandse flats is gebruikt.

Onduidelijkheid materiaal gevels

De gemeente Emmen heeft dossieronderzoek gedaan en bij zestien panden was niet duidelijk of er brandbare materialen in de gevels zitten. De gemeente doet daarom vervolgonderzoek. "We hebben de eigenaren aangeschreven. Het kan best zijn dat we op nul panden uitkomen waar een brandveiligheidsrisico is. We verwachten in het najaar meer duidelijkheid te hebben", zegt een woordvoerder.

De gemeente wil niet zeggen om welke panden het gaat. "We willen mensen niet onnodig ongerust maken", aldus de woordvoerder.

Gevelbekleding weinig toegepast

Volgens Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht is er in Nederland niet veel hoogbouw met een beklede gevel. "Wij bouwen meer met steen. Voor verduurzaming van panden is soms wel gevelbekleding geplaatst. Als het al speelt, dan is het meer in de steden dan in het buitengebied", zegt hij.

Het ministerie controleert niet of de gemeenten ook opvolging geven aan de uitkomsten van het onderzoek en dat vindt Ankersmit vreemd. "Vroeger had je de VROM-inspectie. Als de kwaliteit van een gebouw niet op orde was dan kreeg je een reprimande. Maar de inspectie is er niet meer en sindsdien is er niemand meer die streng 'foei' kan zeggen. Ik zou zeggen: zorg als ministerie dat je controleert of er ook wat met de inventarisatie is gedaan."