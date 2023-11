Wie o wie krijgt er nog geld van de Staatsloterij? Ze zoeken winnaars!

Het gaat om loten uit de trekking van 2022. Het komt jaarlijks voor dat spelers hun winnende Oudejaarslot niet verzilveren. Daarbij gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht. Prijzen die vallen op loten die online of via een abonnement zijn gekocht worden automatisch aan de winnaar overgemaakt. Om een prijs op te halen, moet de winnaar zich met het Oudejaarslot melden bij een verkooppunt van de Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is. Het lot is een jaar geldig.

Geld, auto's en meer

Drentse geluksvogels

Willem Koopman, eigenaar van Tabakspeciaalzaak W. Koopman in Hoogeveen, is een van de Drentse retailers die in gespannen afwachting is van potentiële winnaars. "Ik wil de winnaars van de Oudejaarstrekking 2022 op het hart drukken om hun lot zo snel mogelijk in te leveren. Het zou toch zonde zijn als die loten blijven liggen. Mensen zijn al eerder in de prijzen gevallen bij onze winkel. Zo is er zes keer een ton aan prijzengeld gewonnen en heeft in 2018 een koper voor het eerst een MINI gewonnen. Dat was extra bijzonder, want de winnaar woont op loopafstand van onze winkel. Ook bewaar ik warme herinneringen aan een dame van 85 jaar die 25.000 euro won", vertelt hij enthousiast.