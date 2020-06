Busbedrijven houden korte staking: 'Tien minuten op Malieveld gestaan'

Daaronder ook verschillende Drentse touringcarbedrijven, zoals Ten Heuvel Tours uit Ruinen. Niet iedereen heeft het volle uur kunnen protesteren. "Het is heel snel gegaan, we hebben tien minuten tot een kwartier op het Malieveld gestaan", zegt Ronnie ten Heuvel van het bedrijf uit Ruinen.

Veertig bussen

Rond de veertig bussen kwamen onder politiebegeleiding om ongeveer 14.00 uur bij het Malieveld aan en parkeerden in de buurt. De rest van de touringcars, waaronder die van Ten Heuvel, stond geparkeerd bij het stadion van ADO Den Haag.

Drie Kamerleden stonden op het Malieveld en namen de petitie in ontvangst. In die petitie vragen de chauffeurs om een gelijke behandeling en financiële steun.

'Twee drukken op de knop en het geld is weg'

Ten Heuvel was op het Malieveld omdat hij wil dat de touringcarbedrijven hetzelfde worden behandeld als vliegtuigmaatschappijen en het openbaar vervoer. "Wij mogen met een grote bus 30 personen vervoeren in plaats van 56. Wij willen weer helemaal vol."

Over de bussen wordt gezegd dat de ventilatie niet voldoende is om weer volledig te kunnen worden ingezet. "Onze branche zegt dat de ventilatie goed is", stelt Ten Heuvel. "Daarnaast, er wordt gezegd dat corona niet met het vliegtuig hier naartoe komt, nou ook zeker niet met de bus. Onze airco is allemaal goed."

Ook vindt Ten Heuvel de compensatie niet goed genoeg. "Een bus kost twee ton, de 4000 euro compensatie is voor ons te weinig. Twee drukken op een knop en het geld is weg."

240 miljoen euro

De touringcarbedrijven vrezen dat een kwart van de bedrijven failliet gaat in de komende periode. "Dat zijn tweehonderd bedrijven", meent Ten Heuvel. De busbedrijven vragen een bedrag van 240 miljoen euro.

Zelf was Ten Heuvel met een 'kleine' bus in Den Haag. "Samen met mijn dochter ben ik met de 42-persoonsbus gegaan. Dat is de enige die ik momenteel in de verzekering heb. De rest heb ik geschorst. Dat kost dan geen geld."