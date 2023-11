Museum Coevorden wil middeleeuwse munt in bruikleen nemen

Dat zegt Hank Peters namens het museum in Het Arsenaal in de stad. "We zijn als museum gespecialiseerd in de geschiedenis van de stad. Met name uit de Spaanse periode (zestiende eeuw) hebben we veel objecten en informatie. Deze munt komt uit de veertiende eeuw en is op die manier een goede aanvulling, omdat we hiermee meer informatie krijgen over een eerdere periode van de stad. We bouwen er zogezegd ons verhaal in het museum mee uit. Als de munt ergens thuishoort, dan is het naar mijn idee wel in dit museum. Het zou heel mooi zijn als dit lukt."