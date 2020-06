Monsterklus in Emmen: 14 kilometer riolering opnieuw bekleden

Het ziet er allemaal technisch uit wat de werknemers van GMB Riooltechnieken doen. Er kruipen twee mannen in twee putten die 130 meter uit elkaar liggen. Uiteraard nadat het riool leeggezogen en gespoeld is. "Wij trekken een soort sok, die je ook aanhebt, doordrenkt met hars dwars door het riool heen", legt projectleider Richard Meijer uit. "Die blazen we dan op en dan gaat er een lichtmassa door het riool heen waardoor de hars hard wordt."

Het trace dat aangepakt wordt (Rechten: Gemeente Emmen)

Vier miljoen euro in plaats van vijftien miljoen euro

De aansluitingen naar de rioleringen van de woningen worden daarna open gemaakt en is de nieuwe buis klaar voor gebruik. Deze methode is sneller en een stuk goedkoper dan het hele riool vervangen. "Als er deze veertien kilometer zouden vervangen zijn we daar vijftien miljoen euro aan kwijt. Dit kost een ruime vier miljoen euro", vertelt Jan Vos, adviseur water en riolering bij de gemeente Emmen.

Het kleine traject van 130 meter dat GMB vandaag gedaan heeft, is een makkie, volgens Meijer: "Maar we komen ook over boerenland heen, en in bochten. Er ligt een groot deel onder de Rietplas door. Ook is er in de Rietlanden een eilandje, dat alleen per brug bereikbaar is. Daar moesten we bij en hebben we een noodbrug aangelegd. Dat zijn wel leuke uitdagingen."

Op sommige plekken wordt het riool omgelegd boven de weg langs (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Op sommige plekken langs de Nieuw-Amsterdamsestraat en de Abel Tasmanstraat moet het riool worden omgelegd over de weg heen. Volgens Vos zijn de rioolwerkzaamheden preventieve maatregelen. "Het is het hoofdafvoerriool van Emmen. Er zijn verschillende wijken op aangesloten. Zo'n 25.000 tot 30.000 mensen lozen hun afvalwater op deze leiding. Je moet niet willen, dat het ergens kapot gaat op een plek waar het niet uitkomt."

'Steeds meer in opkomst'

Deze methode, het zogeheten re-linen, is steeds meer in opkomst. "Het wordt wel langer gebruikt. Vooral in winkelstraten om de overlast te beperken, maar tegenwoordig overal waar het riool nog goed ligt, is dit de makkelijkste en snelste manier met de minste overlast", legt Meijer uit. "En ook de goedkoopste."

Het riool kan weer vijftig jaar mee. De hele klus is eind februari volgend jaar klaar.