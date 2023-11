Huiskamers Leger des Heils zorgen voor warmte en gezelligheid

Met het koude weer is een beetje warmte geen luxe. Maar niet iedereen kan het zich veroorloven om de kachel flink op te stoken. Het Leger des Heils heeft daarom deze winter weer op verschillende plekken in onze provincie buurthuiskamers geopend om op te warmen.

In het korpsgebouw van het Leger des Heils bij het centrum van Emmen is het een zoete inval van koffiedrinkers. "Het is echt hardlopen of stilstaan", vertelt Roelof Wolfs. "Het loopt hier in en uit. Soms zit de koffietafel helemaal vol, het andere moment is ie leeg en kunnen de vrijwilligers zelf ook even en broodje eten. Maar het loopt de hele dag wel door."

Dubbele betekenis

De warme huiskamer heeft volgens Wolfs een dubbele betekenis. "Het is natuurlijk letterlijk warm hier. Dus als je het je niet kan veroorloven om thuis de kachel aan te zetten, dan kun je hier warm zitten en een kop koffie drinken. Maar het is ook warmte in een andere context. De gezelligheid, even een arm om je schouder als je het moeilijk hebt."

Sommige mensen vinden het zo gezellig dat ze zelfs meerdere keren per dag een bakkie komen halen. Een van hen is Ben Boer. Hij woont vlakbij en komt geregeld aanwaaien met een pak koekjes of een zak drop. "Het is hier gewoon gezellig. Ik ontmoet hier mensen, maak een praatje." Ook Hafida Semlali is geregeld aan de koffietafel te vinden. "Ik denk dat ik hier één keer per week ben. Dan kijk ik even bij de tweedehandskleding die ze hier ook verkopen en drink dan een kop koffie mee." Ze vindt het belangrijk dat het Leger des Heils dit aanbiedt. "Zeker voor mensen die niet werken en de hele dag maar alleen zitten. Dan kunnen ze er even uit, mensen ontmoeten."

Drukte in januari

Omdat het nog maar een paar dagen kouder weer is, merken ze in Emmen nu nog geen enorme toeloop in de huiskamer. Maar als het prijsplafond voor energie komende januari eraf gaat, verwachten ze meer drukte. "Dat merkten we aan het begin van het jaar ook toen we hiermee begonnen. Toen was het echt druk en hebben we zelfs meer vrijwilligers aangenomen om te helpen en een extra tafel neergezet."