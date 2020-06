Huisartsenzorg in Drenthe structureel anders door coronavirus

De huisartsenzorg in Drenthe is door het coronavirus blijvend veranderd. Dat laat de organisatie van Drentse huisartsen weten.

"Het gaat om blijvende maatregelen zodat Drentse huisartsen hun patiënten op een veilige manier kunnen helpen", zegt Ron Wissink, medisch directeur Huisartsenzorg Drenthe.

Eerst bellen

De grootste verandering is dat patiënten niet zomaar meer de huisartsenpraktijk binnen kunnen lopen. Mensen moeten eerst naar de praktijk of de huisartsenpost bellen. Doktersassistenten vragen telefonisch naar de klachten en overleggen daarna met de huisarts of het nodig is dat de patiënt naar de praktijk komt. Veel contact met de huisarts gebeurt tegenwoordig telefonisch, per mail of via beeldbellen.

Hygiënemaatregelen en twee soorten spreekuur

Sinds de coronacrisis zit er meer tijd tussen de consulten, zodat de wachtkamer leger is. Er kunnen dus minder mensen dagelijks op het spreekuur komen. Dit betekent echter niet dat er ook minder mensen op een dag geholpen kunnen worden. "Veel consulten kunnen telefonisch. Hierdoor kan de huisarts net zoveel mensen spreken als voor de coronacrisis", legt woordvoerder Joyce van Dijk uit.

Daarnaast blijven de huidige maatregelen, zoals handen wassen, hoesten in de elleboog en bij klachten niet naar de praktijk komen, belangrijk. Ook de twee soorten spreekuren blijven: het normale spreekuur en het aparte spreekuur voor luchtwegklachten. Dit geldt ook voor de huisartsenposten.