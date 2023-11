Drenthe verbruikt meer aardgas dan de Randstad, maar gemiddelde verbruik neemt af

Als de tempratuur daalt, stijgt het gasverbruik. En dat is niet goed voor de portemonnee en het milieu. Alle reden om te besparen op gas en de thermostaat een graadje lager te zetten. Uit cijfers van het CBS blijkt wel dat er in de provincie Drenthe nog relatief veel gas wordt verbruikt.

Het CBS presenteerde vandaag de cijfers van het aardgasverbruik in Nederland. In Drenthe wordt in vergelijking met andere provincies veel aardgas verbruikt. Wel slaagt de provincie erin om het gemiddelde verbruik terug te dringen.

Meer vrijstaande woningen

Jelte Sikkema, adviseur bij het Drents Energieloket, weet wel waarom onze provincie nog hoog scoort. "Bij ons in Drenthe is de woningvoorraad echt wel anders dan in de Randstad. Daar zijn meer rijtjeswoningen en hier heb je meer vrijstaande huizen."

En in die vrijstaande woningen zit meer werk om het aardgasvrij te maken. "Als je een warmtepomp neemt, dan zit je met een vrijstaand huis goed. Je hebt daar veel meer ruimte buiten voor een unit. Dat is een voordeel. Een nadeel is wel, dat een vrijstaande woning groter is en geen buren heeft. Isoleren is dan meer werk."

Op de goede weg?

Toch zijn we volgens Sikkema wel op de goede weg in Drenthe. "We laten dezelfde trend zien. Ook in Drenthe daalt het gemiddelde gasverbruik. Waar dat eerder nog 1500 kuub was, zitten we nu onder de 1200. Dat is een flinke daling."

En dat veel mensen willen verduurzamen, merken ze ook bij het Energieloket. "Sinds de inval in Oekraïne is het veel drukker geworden. De telefoon blijft gaan en ook bedrijven blijven offertes uitschrijven. Dus dat die gemiddelde cijfers blijven dalen, dat verbaast mij niet zoveel."

Financiën op één

De meeste mensen gaan verduurzamen, omdat het gewoon veel geld scheelt. "Er zijn natuurlijk meerdere beweegredenen, zoals het milieu. Maar de financiële beweegreden, die staat toch echt op één."