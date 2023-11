Vochtprobleem in Thomashuis Roden, bewoners naar Land van Bartje

Acht bewoners van het Thomashuis in Roden krijgen tijdelijk onderdak in het Land van Bartje in Ees. In het vaste onderkomen aan het Oosteinde in Roden is er sprake van een vochtprobleem.

Dat bevestigt Ariaen de Jong van de overkoepelende organisatie De Drie Notenboomen. "Het vochtprobleem speelt al langer, maar metingen wezen uit dat het nog niet tot problemen leidde. Het laatste rapport liet dat wél zien."

Voor De Drie Notenboomen en de twee zorgondernemers reden om de bewoners met een verstandelijke beperking per direct elders onder te brengen. Dat is dus in vakantiepark Land van Bartje bij Ees. "De zorg voor onze bewoners staat voorop", benadrukt De Jong. "Het Land van Bartje voldoet aan de eisen die wij stellen. Daarom is nu voor die locatie gekozen."

Oorzaak onduidelijk

Hoelang de bewoners daar zullen verblijven, is nog niet duidelijk. "Een bedrijf is nu aan het kijken hoe erg de vochtproblemen zijn en wat er allemaal moet gebeuren", zegt De Jong. "In ieder geval moet de vloerbedekking eruit en moet er flink geventileerd worden. Dat geeft zo veel overlast voor de bewoners, dat we ze wel tijdelijk ergens moeten onderbrengen."

De Jong hoopt dat de bewoners spoedig terug kunnen naar Roden, maar kan daar nog geen uitspraak over doen. "Dat wordt nu allemaal onderzocht. Ook de oorzaak wordt onderzocht. Of het ligt aan de constructie van het huis of het grondwaterpeil, is niet duidelijk."