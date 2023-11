20-jarige vrij in onderzoek naar overlijden Cas Steenbergen; blijft wel verdachte

De 20-jarige verdachte uit De Wolden, die afgelopen maandag werd aangehouden in de zaak rondom het overlijden van de 23-jarige Cas Steenbergen uit De Schiphorst, is weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

De overleden Steenbergen kwam vorig jaar juli gewond thuis van het paardensportevenement CH De Wolden in Veeningen. De dag erna belandde hij in een coma, een maand later overleed hij. De politie ging aanvankelijk uit van een noodlottig ongeluk, maar vanwege nieuwe informatie wordt er nu vanuit gegaan dat Steenbergen is mishandeld toen hij naar huis wilde.