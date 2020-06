Aangepast DNK Theater gaat vanaf 25 juni weer open

DNK Theater in Assen opent op donderdag 25 juni weer de deuren. Door de coronacrisis waren er ruim drie maanden lang geen voorstellingen in de theaterzaal.

De afgelopen tijd is door het theater en de foyers een natuurlijke rondgang gecreëerd. Bezoekers scannen zelf hun kaartje en komen daarna langs de toiletten en het buffet, waar men een gratis drankje en aanvullende hapjes en drankjes kan bestellen. Deze mogen, net als jassen, mee de zaal in genomen worden. Bezoekers lopen via een vaste route de zaal in en eventueel het podium op waar ze een zitplaats wordt toegewezen.

Naast het aanpassen van de capaciteit van de zaal is ook de lengte van enkele voorstellingen aangepast, zodat er twee keer op een avond gespeeld kan worden. In alle gevallen vervalt de pauze.

'Unieke opstelling'

"De afgelopen maanden hebben we gebruikt om in nauwe samenwerking met artiesten en impresariaten een uiteenlopend en aangepast aanbod voor de zomer samen te stellen", zegt DNK-directeur Hanneke Bruggeman. "Voor een intieme en toch verantwoorde setting passen we nu onder meer het podium van de Grote Zaal aan, zodat artiesten en bezoekers zich in een unieke toneel-op-toneel-opstelling bevinden."

Tot 1 september programmeert DNK Theater drie reeksen van voorstellingen in de Grote Zaal. Op 18 juni start de kaartverkoop. Van de voorstellingen die de afgelopen maanden moesten worden geannuleerd, zijn er tien verplaatst naar het voorjaar van 2021.

Vorige week ging het Atlas Theater in Emmen opnieuw open. In de Tamboer in Hoogeveen begint het echte theaterseizoen weer in september.

