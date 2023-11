Drentse artiesten pronken in prestigieus Spotify-lijstje

Twee Drentse artiesten zijn dit jaar terug te vinden in de Top-10 van meest gestreamde nummers op Spotify in Nederland. Marco Schuitmaker uit Roden knalt de top-3 in met zijn hit Engelbewaarder. En ook Hannah Mae staat met haar nummer 'Wat Wil Je van Mij' in het prestigieuze lijstje. Zij is terug te vinden op plek 10.